國民黨立法院黨團書記長蔣萬安（中）、總召林為洲（右）、副書記長林奕華（左）等人呼籲政府發放現金比較實在，看得到拿得到，先讓民眾度過難關。（陳信翰攝）

新冠肺炎疫情尚未結束，許多人的經濟生活受到影響，行政院也將推出紓困2.0。國民黨立院黨團今開記者會，國民黨團書記長蔣萬安建議直接發放現金給民眾，並設置排富條款，他認為這比起振興抵用券，可以更直接協助一般民眾紓困，不僅可以讓弱勢民眾支應基本日常開銷，也可能促進市場消費。

國民黨團總召林為洲表示，這並不是國民黨發明的，事實上，現在包含以色列、泰國、澳洲、新加坡、澳門香港、加拿大、美國跟英國都已經開始用發放現金的方式替民眾紓困，目的就是要在疫情期間讓民眾度過難關。

林為洲說，連假期間民眾去一些熱門景點觀光，但也引發造成防疫缺口的疑慮，防疫指揮中心有可能暫時限制消費行為，他贊成防疫需求做必要的處置，但許多攤商、自營商也都會面臨財務窘境，因此最好的方法就是直接發放現金。

林為洲說，行政院即將要提出的紓困預算2.0，國民黨一定會支持，但希望政府重視一般民眾的紓困，且從目前政院的說法來看，讓他感覺像是在補丁一樣，看到哪裡反映問題補哪裡，沒有系統性的做法，他認為既然要編這預算，不如做到讓民眾看得到拿得到，清楚要去哪裡申請會更好。

蔣萬安表示，國民黨建議發放現金，並設置排富條款，可以用綜合所得稅各級距申報稅賦統計表，級距最高的不補助，級距低的可以考量越低補助越多；財源除了紓困特別預算也可以檢討前瞻預算第二期是否全部都是有必要或是拿一部份來紓困。

至於是否發放現金會被某些民眾拿來做儲蓄使用，蔣萬安表示，對於一些急需現金支付日常生活所得的弱勢來說，馬上就有需要使用而不會拿來做儲蓄，而有固定儲蓄的人也會覺的好用而願意去消費，這樣的做法比起振興抵用券，那種必須要買千送百的概念還要直接，民眾會更願意拿來消費使用。

(中時 )