新冠病毒疫情持續延燒，金融機構除了要積極配合政府政策，協助產業紓困及經濟振興，針對防疫管理也持續進行滾動式調整。華南金(2880)旗下華銀已於官網設置「新冠肺炎紓困專區」，提供諮詢窗口及振興融資貸款懶人包，將以從寬、從速、從簡三原則協助客戶申請。而第一金旗下第一銀則宣布新防疫措施，清明連假期間曾經到過防疫中心發送細胞警訊之熱門11個景點旅遊的員工，於總行上班者 自即日起14天(至4月19日止)均採居家辦公(居家自主健康管理)方式辦理。

在企業紓困方面，華銀針對新創產業、農林漁牧等小規模商業業者，推出「中小企業新戶及小額貸款優惠專案」，利率最低1.85%，搭配信保基金「中小企業千億保專案」，可申貸100萬元，融資保證成數最高9.5成及信保手續費率最低0.375%等優惠，並採簡易徵信作業，最快可於3天內核貸。另主動配合經濟部、交通部及中央銀行分別推出「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」、「觀光局振興觀光產業融資信用保證要點」及「中央銀行2,000億元中小企業專案轉融通方案」政策性貸款，解決中小企業營運周轉及財務負擔。

在個人紓困優惠貸款方面，華銀推出「全民防疫、華銀照(罩)您」房貸專案，凡受疫情影響之客戶，因資金需求而申辦房貸時，提供貸款優惠利率最優可至1.56%(配合定儲利率指數調整，109年4月7日起最優利率可至1.31%)；另提供金額最高200萬元，期間最長5年，利率最低2.28%起之優惠貸款，並結合法國巴黎人壽一年期人身團體壽險，以華銀為「要保人」，保費由銀行支付，借款人無須額外支付，提供借款人身故、殘廢或暫時失能之保障，使債務不致留給家人負擔(配合定儲利率指數調整，109年4月7日起利率最低2.00%起)。

第一銀的防疫措施，清明連假期間曾經到過防疫中心發送細胞警訊之熱門11個景點旅遊的員工，於總行上班者自即日起14天(至4月19日止)均採居家辦公(居家自主健康管理)方式辦理。而營業單位部分，曾前往該11個景點旅遊之同仁自即日起14天(至4月19日止)均不可接觸客戶或外訪客戶，而其他同仁亦盡量避免外訪，若有需要，應全程配戴口罩(注意避免拿掉口罩)。

(時報資訊)