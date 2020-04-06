北市府6日宣布，為避免疫情擴散，市府8日起採上下班彈性機制，將人員分流，原本周一至周四彈性上班是1小時，改為2小時，周五彈性2小時改為2.5小時，並請各局處去了解是否有員工在清明連假前往中央公布的11處擁擠景點，需自主健康管理。

人事處長程本清表示，北市府約5000多人，原規定周一至周四上班彈性時間為上午8時至9時、下班就順延為下午5時至6時，周五因轉運站人潮多，上班彈性為上午7時至9時、下班下午4時至6時；8日起改為，周一至周四上班7時30分至9時30分、下班下午4時30分至6時30分，周五上班上午7時至9時30分、下班下午4時至6時30分。

關於中央公布人多擁擠的11處景點，北市副市長黃珊珊表示，有請各局處長去了解員工是否有去的個別狀況，並自主健康管理，若抓到有隱匿會處罰，但因公務員也有自主行為能力，可能是去宜蘭、基隆看家人，若強迫規定不准出遊是很簡單，但執行很困難，只能希望同仁盡量別去，同仁會有責任感、做好自我防護，像她就沒出遊，中央若下限令就統一處理。

黃珊珊直言，中央很早就說要保持社交距離，連假期間要去戶外是可以，但去擁擠的地方要保持社交距離，可是她在連假看到新聞報導，太多人擠在墾丁大街，她也膽戰心驚，中央流行疫情指揮中心應該跟北市府一樣睡不著，政府都說過了，大家警覺性卻還是不高。

黃說，北市的社區感染還在控制內，雖沒辦法把人綁在家裡，但中央政府有在做宣導，事後也有採必要的消毒措施。

對於是否會要求師生上課戴口罩，黃說，會照中央規範去調查，進校要戴口罩，但上課是否全面戴口罩，要看配發的口罩數夠不夠，目前沒強制，還有學校是通風的，在教室內的距離要盡量錯開，有狀況再要求全班戴口罩；像上次停課的高中就有全校戴口罩，市府也有給該校足夠的口罩，復課後沒那麼嚴峻，就讓學校自己館。

黃還提到，要謝謝中央協助北市規畫口罩販賣機，現在還在研發跟配置，這是跟中央健保署連線合作，時機成熟就推出，因為要用健保卡，所以沒限制外縣市不能買。

有里長反映，有居家檢疫者出門倒垃圾、網購面交，找人代接電話，黃說，她有一直跟中央反映，確實有誤報情況，定位也無法那麼廣，鄰居也不知道有人居家檢疫，目前管理上有困難，所以北市現在設了防疫APP，若視訊檢查辦得到就做，也希望APP功能可拍照，證明在家，GPS也需更準確。

(中時 )