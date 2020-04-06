台南市仁德區潘姓男子從大陸返台後居家檢疫，檢疫期原本應於4日結束，期間卻多次被鄰居目擊離家到附近散步、購物，紛紛提出檢舉。不過，民政人員會同警方2度上門詢問，潘男全都矢口否認趴趴走。對此，市府衛生局指出，目前正在行政裁罰調查中，將依中央流行疫情指揮中心的裁罰標準重罰，絕不寬貸。

市長黃偉哲得知後也震怒，並強調居家檢疫是為了自己也為他人，對於刻意與民政人員「玩抓迷藏」的個案，無異挑釁公權力，不僅將收回每天1000元的津貼，還考慮一罪一罰，跑多少次就罰多少，從嚴從重處理。

檢舉的民眾認為，潘男專挑半夜出門，故意躲避稽查，連警方調出監視器也否認是他本人；鑑於相關證據不足，民政局無法將他強制抓去集中檢疫，只能任憑他在社區裡趴趴走，加上居家檢疫期也已結束，實在太扯了。

市府民政局指出，接到檢舉後，里幹事與區公所課長曾會同警方上門稽查2次，但當事人都否認趴趴走，目前已將所有的資料送請衛生局開罰。

衛生局則強調，潘先生居家檢疫中任意外出買東西及散步，有可能會造成社區感染的風險，目前該局正在行政裁罰調查中，會依據中央流行疫情指揮中心的裁罰標準，裁處潘先生絕不寬貸。

衛生局還說，目前台南居家檢疫人數約2000位，迄今通報違規41件，7件處理中，34件已裁罰，累計金額244萬元。

(中時 )