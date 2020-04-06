高雄市長韓國瑜近幾個月面臨罷免案，罷韓團體爆料，「高市選委會將提前10天公布第二階段連署書查對結果」，另一方面，高雄市議會也將在明天召開會議討論是否「延議一個月」，若這2件事都成真，將決定「韓國瑜的B計畫」會在近日啟動。

韓國瑜今上午出席「鐵路地下化園道工程、高雄計畫區」動土典禮，強調要繼續拚市政。面對高市議會議期可能延後一個月一事，新聞局長鄭照新強調「高市府隨時做好向議會報告的準備」。此外，對於「罷韓審查進度是否會提早？」鄭表示「一切尊重高市選委會做法，依法行政辦理，高市府不能、也不應該介入」。

罷韓團體「WECARE高雄」今也在臉書爆料，明天4月7號是關鍵，「 韓國瑜動B計畫」將啟動，因為下午四點高雄選委會將由陳雄文召開委員會，要通過韓國瑜罷免案二階聯署書查對結果」，第二天要送中選會等待中選會正式宣布成案。

罷韓團體認為，依法查對時間是到4/18，但選委會之前曾以種種作為，試圖將罷免二階連署剔除、但計畫失敗，如今卻提早結束查對、且非常罕見的自己提前十天要公布查對結果，這跟之前趾高氣揚的宣布要嚴加查察，完全不同，令人不解。

此外， 國民黨主導的高雄市議會程序委院會，將討論「受疫情影響是否延會？」以及 「是否還要像上次一樣用抽籤限制議員質詢？」，而因應罷免案依法必須提出「市府經費的墊付案」。WECARE認為，國民黨將利用議會審查製造聲量，讓人覺得罷免要花不少經費，壓制罷免案聲量、及正當性。形同高市府和市議會「意圖利用『預算墊付案』非議罷免

。

罷韓團體指，市議會利用疫情壓制投票率，同一天連兩個會議（討論延議與罷免經費），將決定韓國瑜的B計畫要啟動。

依罷韓團體分析，韓國瑜的B計畫，包括：

第一、棄守查對繼續抹黑指控

放棄罷免二階連署查對找碴，因為40萬遠遠超過法定門檻，本來曹桓榮在民政局組了一個小組，專門要剔除以及抓偽造，寄發查詢單引發眾怒，看來是適得其反。不過，將配合韓粉，繼續指控罷韓團體偽造或是行賄等抹黑。

第二、史上唯一連續兩會期規避總質詢的直轄市長

原本施政報告在4/20，總質詢在5/25，這都是國民黨主導的程序委員會排定的，結果發現剛好在六月罷免投票前。韓國瑜想改又怕被說話，想請假但不敢，碰到疫情，這下好了，利用疫情理由，延後一個月，韓導剛好都不用來議會。成為史上唯一一個連續兩個會期規避議會總質詢的直轄市長。

第三、利用罷免預算墊付案非議化罷免

罷免預算是法律所定必須執行事項，國民黨將利用議會審查製造聲量，將罷免經費非議化，企圖降低罷免的正當性。既可以凸顯是綠營主導罷免，又可以推給中央。

第四、利用疫情降低投票率

疫情越嚴重，「全世界苦哈哈，只有韓國瑜笑哈哈」。「最好疫情不要降溫，罷免又提早投票，高雄人都不敢去投票，這樣罷免就失敗了」。

第五、不再直球對決改玩躲避球

一旦議會延會確定，韓國瑜即將改打躲避球，不在有直球對決的畫面。未來更希望高雄人因為漸漸看不到韓國瑜，也希望漸漸忘了韓國瑜，進一步忘了去投罷免票。

(中時電子報)