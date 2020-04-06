受到新冠肺炎肆虐影響，民眾紛紛減少出門次數避免感染，宅在家時間增加的情況下，LiTV統計至3月底，流量比去年12月成長逾35%，其中LiTV獨有的電視頻道中，增長最多的是新聞台，包含TVBS、東森新聞、中天新聞等直播新聞頻道，讓民眾隨時隨地都能掌握最新的疫情訊息；至於在隨選影片的部分，電影仍最受歡迎，流量成長最多。

LiTV線上影視董事長錢大衛表示，在防疫期間，民眾透過LiTV收看電視頻道中的新聞台，能隨時掌握零時差的疫情消息，再加上LiTV提供最多元的觀賞方式，不論是手機、平板、電腦還是電視，跨螢收看最為便民。如同政府所說的防疫視同作戰，LiTV將持續提供最新最有話題的影音內容，自我期許成為防疫期間，民眾居家的最好陪伴。

LiTV分析，由於在防疫期間，民眾關心疫情發展，並且認為電視新聞報導較網路消息更為正確，因此新聞台的收視率大幅成長。LiTV的電視頻道有超過20個國內外的新聞台、24小時直播，提供民眾最便捷的收視模式。第二受歡迎的電視頻道則是LiTV獨有的隨選頻道(整套看)，像是綜藝遊戲類型、與兒童節目等，皆有顯著成長，顯示居家防疫時期，線上影音成為重要的角色，而不論是兒童還是成年人，LiTV皆能滿足不同的需求。

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