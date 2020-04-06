FB啟用新冠資訊中心，提供最新防疫資訊與資源 13:042020/04/06 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Facebook更新因應新型冠狀病毒(COVID-19)推出的相關措施，宣布啟用新型冠狀病毒資訊中心，人們可以在資訊中心尋找來自可信任的衛生組織提供的資訊與資源、健康管理措施與支持親朋好友時可以採取的行動。 Facebook的新型冠狀病毒資訊中心包含全球及全國性衛生組織發布的最新COVID-19相關資訊與指南，涵蓋23種語言。即日起，新型冠狀病毒資訊中心將會包含來自台灣衛生福利部疾病管制署提供的最新資訊。 (工商 ) #全球 #資訊中心 #新型冠狀病毒 #啟用 #資源 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣參與WHO？陸外交部：一中原則下兩岸協商安排 11:262020/04/04 兩岸 疫情嚴峻！東京單日新增病例首度破百 20:592020/04/04 國際 發燒空姐曝台灣疫情真實情況：病房全滿了 08:312020/04/05 生活 鍾南山推2食物 抗新冠肺炎提升免疫力 11:232020/04/05 生活 新冠疫情夏天自動消失？專家：機會不大、防疫措施才是關鍵 11:372020/04/05 兩岸 桃機慘爆 單日跌破1000人次 旅運量再度探底 13:042020/04/05 生活 不只警示11景點！各大夜市、北車、西門町商圈也急消毒 14:042020/04/05 生活 再堵防疫漏洞！南韓將嚴懲服用退燒藥隱瞞症狀者 17:542020/04/05 國際 北京AI助手 上崗日本義大利 04:102020/04/06 焦點新聞 出入人潮聚集處民眾禁上班上課 雇主、教師不得苛責懲處 11:502020/04/06 生活 財經熱門新聞 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 Zoom爆資安漏洞 中華電即日起停賣 - 財經 台股死撐…真的殺不下去？專家曝4點突破盲腸 - 即時 慘業仍慘！波音華盛頓州無限期停工 3萬員工放無薪假 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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