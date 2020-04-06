Facebook更新因應新型冠狀病毒(COVID-19)推出的相關措施，宣布啟用新型冠狀病毒資訊中心，人們可以在資訊中心尋找來自可信任的衛生組織提供的資訊與資源、健康管理措施與支持親朋好友時可以採取的行動。

Facebook的新型冠狀病毒資訊中心包含全球及全國性衛生組織發布的最新COVID-19相關資訊與指南，涵蓋23種語言。即日起，新型冠狀病毒資訊中心將會包含來自台灣衛生福利部疾病管制署提供的最新資訊。

(工商 )