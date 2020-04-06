受惠中國大陸市場貢獻，水泥族群去年營運衝高峰，今年配息高，殖利率都在7%以上；台泥(1101)、亞泥(1102)及信大水泥(1109)預期，在大陸水泥廠陸續復工、恢復正常出貨下，首季會是今年營運谷底，下半年可望重返強勁成長軌道。

台泥今年的股利將配發2.5元的現金股利及0.5元的股票股利；亞泥則配發現金股利3元；信大則每股配1.1元的現金。以各股6日盤中價位，殖利率都有7%以上。

大陸華南地區因受新冠肺炎疫情影響較小，因此，台泥廣東、廣西地區的水泥廠從3月中下旬都已復工；目前兩廣地區的發貨量也都在6、7成。

亞泥指出，大陸水泥市場3月中起已經出現復甦訊號，帶動水泥價漸漸止跌回升，下半年將會重返成長軌道。

亞泥江西與四川3月最後一週發貨量已回升至8~9成，湖北廠可望在4月中開窯復工，5月出貨可望恢復正常。

信大水泥大陸市場營業區域所在的南京地區，市場稱，復工率已達6成以上，因此，信大水泥南京廠無論是產能利用率及出貨量，都已逐漸恢復正長營運。

市場認為，受到疫情影響，西進水泥廠今年上半年大陸市場的營收恐將面臨衰退，不過，下半年，在基建、民間建築工程快速成長的動能加持下，水泥族群大陸市場的營運貢獻將可重返強勁成長軌道。

(工商 )