哈孝遠日前和老婆瑄瑄一起上衛視《一袋女王》，自曝兩人有次去台中玩，路上瑄瑄猛開哈孝遠跟豬的玩笑，哈孝遠一氣之下在南崁交流道丟包她，還作勢往前開走嚇得她邊哭邊追車，但其實不遠處就是她娘家。上車之後瑄瑄堅持不認錯，還說：「這有什麼好生氣的，豬很可愛啊！」讓哈孝遠真的哭笑不得。

瑄瑄抱怨哈孝遠想到什麼就做什麼的處事風格很令人火大，她表示之前有陣子寒流一直來，哈孝遠竟然提議要帶著10個月大的兒子去宜蘭太平山莊玩，果真兒子冷到一直哭一直鬧，當下哈孝遠還說好希望下雪，這樣一家三口就能拍張浪漫的雪景照，讓瑄瑄差點沒氣死。

左起張棋惠、紀佩伶、楊皓如、巴鈺、曾國城、瑄瑄、哈孝遠，日前一同上《一袋女王》，大聊另一半翻臉糗事。（圖／衛視中文台提供）

哈孝遠有次吃飯狼吞虎嚥，瑄瑄卻嘲笑他跟豬吃飯速度最快，之後在路上看到載豬車時，還虧哈孝遠說：「老公你怎麼沒上車，人家沒等你啊！」讓哈孝遠立刻抓狂開罵，罵她是不是綜藝節目看太多做什麼效果，一怒之下就讓老婆在交流道下車。哈孝遠也解釋說，是因為想趕行程所以吃比較快，沒想到瑄瑄不知道他的用心又嘲笑他，很是無奈。

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(中時電子報)