拜科技與網路發展，電子商務帶動民眾購物與消費型態改變，實體店舖改走低總價小店風。根據調查，2019年桃園市2000萬以下店面交易量高達424件，占全年店面交易7成6，其中桃園市13區有8個行政區最高單價店面都是2000萬內的低總價小店，顯示桃園低總價小店風盛行。

台灣房屋智庫統計實價登錄，桃園市2019年店面類型年度交易量共553件，較2018年增加4.1%。進一步觀察總價帶，2019年總價2000萬以下店面交易量高達424件，占全年店面交易7成6，形成市場主力，更創下5年來交易量新高。此外，2019年億元店面件數高達16件，集中在中正藝文特區、青埔地區以及龜山長庚3大商圈，從桃園各總價區間統計來看，店面逐漸走向M型化。

進一步觀察高單價店面，第一名在「桃園區」每坪以127萬元成交，中正路上一間屋齡近50年的透天店面，總價1440萬元，坪數僅11.34坪，還是持分的店面，卻能以每坪127萬成交，現況是為中醫診所使用。

第二名最高單價店面落在「中壢區」九和一街「海華巴黎廣場」，12.59坪店面，總價1510萬元成交，每坪近120萬元，同時亦是去年中壢區店面最高單價王，目前出租給娃娃機台使用。該店座落海華SOGO商圈，商業氣息發達，生活機能便利，更處豪宅聚落，因而吸引買家置產。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，區位好的老齡店面一樣看俏，創高價的店面座多落於商業區，最高單價店面位於中正路夜市商圈的精華地段，周邊百業進駐，店家林立，人潮聚集，商業氣息濃厚，因此不受持分影響，買家看準其效益高，因此願意入手。2018年同商圈內也有一筆老齡店面成交，總價3200萬，每坪交易單價高達173.1萬元，拿下當年度桃園區最高單價店面的頭銜。

江怡慧分析，桃園市13區中有8個行政區的最高單價店面都是2000萬內的低總價小店，8區中成交單價有突破百萬，顯示桃園低總價小店風盛行，雖然單坪價格高，因自用且店面所處商圈只要夠精華、小坪數總價低，入手門檻容易，反倒是成為買家搶購的關鍵原因。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)