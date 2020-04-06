中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示清明連假人潮超乎預期，面對接下來還有五一勞動節連假和端午節連假，有專家建議把這個連假拆開，對此侯友宜表示，連假要不要分流來放，這部分尊重中央，若要連著放，會提早做好因應準備。

侯友宜表示，這次清明4天連假新北市在人潮的管控非常謝謝市民，之前就拜託市民「賣趴趴造」，所以這次清明連續假期，不管是線上祭拜的清明分流以及到觀光旅遊地點，新北市是做的比較徹底，只要能夠管控人潮，人潮能夠事先做好宣導，相信民眾都會自律、自重，我們對國人的法律觀念還是深具信心，所以連假要不要分流來放，這個部分尊重中央。

侯友宜說，這幾次宣導完以後，成效都還不錯，所以不管連假要不要放，尊重中央，若是要連著放，我們就提早做好因應準備。其實在這次連續4天假期，新北市不斷要求、不斷宣導，景點的地方不要這麼多人潮去，不管是金山老街、九份、甚至淡蘭古道等風景地區，人潮因為分流的關係大幅下降了7、8成左右，所以不會造成人潮擁擠，未來再有連續假日，還會持續做好人潮管控。

侯友宜指出，比較擔心是看到狀況才去做要求，這部份就會比較慢，如果事先提醒大家的話，以我們現在的人民公共衛生的觀念，大家都會去遵守的，他對民眾深具信心。

此外，侯友宜表示，他最擔心的就是夜市，在最近這段時間，不斷請市場管理處拿著宣導牌，去提醒所有的業者要戴上口罩，客人用完餐戴上口罩，用餐的過程要保持一定的距離，這個部份不斷宣導，在夜市也達成很好的成效，很多的老闆主動戴起口罩，同時要求客人把口罩戴起來，把間距拉開。

侯友宜說，新北市所有區長和市場處總動員，用社交距離來管控人潮，用「社交病毒」來提醒民眾，人跟的人接觸非常容易造成群聚跟交叉感染，所以，放假的日子或是晚上人潮聚集的地方，都要全面備戰，不能掉以輕心，要戒慎恐懼，才能夠防堵疫情。

(中時 )