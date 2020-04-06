經營85度C的美食-KY（2723）受新冠肺炎疫情衝擊，3月19日股價下探56.2元新低，今年以來股價已腰斬。近日股價觸底回升，今（6）日開高後在買盤敲進下放量勁揚，最高上漲6.12％至79.8元，盤中維持逾4.5％漲幅，領漲觀光類股。

由於新冠肺炎疫情接連衝擊中國大陸及美國2大市場，2020年復甦動能再遇新冠肺炎疫情逆風，美食股價自鼠年開紅盤後一路崩跌創低，2個月來波段跌幅高達55.9％。不過，近期三大法人已見轉偏多操作跡象，近2周合計買超達848張。

美食2019年合併營收登231.56億元次高，年減3.97％，毛利率創59.66％新高，但營益率7.37％創近5年低點。加上業外虧損擴大，歸屬母公司稅後淨利9.32億元，年減達44.06％，每股盈餘5.18元，雙創近5年低點。董事會擬配息3元，金額為近4年低點。

受人民幣貶值6％、防疫作為致使中國大陸營業門市及時數減少影響，美食2020年2月自結合併營收13.76億元，月減25.18％、年減22.04％，創逾5年半低點，累計1～2月合併營收32.15億元，年減13.83％，亦為近5年低點。

投顧法人指出，新冠肺炎疫情使中國大陸85度C門市同店營收衰退13～15％、整體營收衰退33％，目前仍有2成門市尚未復業，且不確定何時重新營業。原預期今年淨增10～20家店，目前預估下半年才可能開出新店，中國大陸總店數可能持平。

而美食過去擔當成長主力的美國市場亦遇逆風，由於租金及勞工問題，去年關閉1家德州、2家加州門市，今年原預期新展5～7家店，但疫情致使計畫展延至下半年、甚至明年。加上疫情衝擊門市來客量，目前近3分之1門市關閉，今年美國地區營運亦面臨下滑風險。

雖然美食預期台灣地區營運較穩定，今年估淨增10～20家店，但在中國大陸及美國2大市場營運均遭逢高度不確定性逆風、面臨持續調整陣痛下，投顧法人預期美食今年營運難逃持續下跌頹勢，預估獲利恐下探近6年低點，對今年營運持續看守。

(時報資訊)