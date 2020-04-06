由於頻譜資源珍貴，關於共頻共網議題早在5G競標前就已經為電信業間的熱門議題，五家電信業者中華電(2412)、台灣大(3034)、遠傳(4904)、亞太電(3682)以及台灣之星對於共頻共網也多表示認同，這也是在頻譜競標、頻譜數量的持續交鋒下，各家業者少見的「英雄所見略同」，亞太電總經理黃南仁就表示，「共頻共網已成國際趨勢、創造多贏」 ，他也呼籲，政府頻譜政策應該從過往的「管制」思維走向「管理」的模式，更有利於加速推動產業發展。

黃南仁認為，綜觀目前5G發展領先的國家，如英國、德國、南韓、日本與大陸，即從政府端開始透過不同方式，鼓勵推動營運商進行通訊網路的共建共用，以利未來網路加速部署與廣覆蓋，另如英國電信業者O2及Vodafone即協議共用無線網路設備、共同建設；中國電信業者中國電信、中國聯通利用共享基地台及5G頻率，共同推動5G網路；巴西、西班牙及澳洲電信業者則是共同協議合作基礎建設，其最終目的都是希望高效加速網路涵蓋，提供更好的服務。

黃南仁表示，當頻譜資源有限且因5G特性，需要大量網路建設投資、增加諸多電力耗費時，更重要的是要透過共頻共網，有效利用資源，減少重複投資，才能降低5G網路建設成本，高效實現5G網路覆蓋，增強網路服務競爭力；又站台與天線數量的減少，不但可以降低電力耗費亦可解除民眾對電磁波影響健康的疑慮、優化市容景觀，這對國家、社會還是雙方合作業者而言，都是多贏局面。

黃南仁強調，「頻譜」是電信基礎，是國家珍貴的資源，具高度經濟價值，政府頻譜政策也從過往的「管制」思維走向「管理」的模式，主管機關NCC在考量政策環境及社會民情，並推出先進的頻譜釋照作法，鼓勵業者共頻共網共建，推動共享基礎設施相關政策，提升業者經營效率，發揮頻譜資源的最大使用效益，加速推動產業發展，才是業者之福，更是消費者之福。

(時報資訊)