新冠肺炎疫情肆虐全美，美國總統川普曾引述專家評估，表示美國因新冠肺炎死亡人數可能上看10萬到24萬起，並稱美國將面對「非常、非常痛苦的2周」。不過，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）表示，當前疫情的確猶如噩夢，但死亡人數不會像川普所聲稱那麼高。

川普先前預測，在疫情獲得控制之前，美國可能染上新冠肺炎而死亡的人數將達到10~24萬人，這與國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）的預測相呼應，佛奇也表示，第二波新冠肺炎疫情佷可能在秋天爆發，不過他也強調，美國到時候的準備將遠比現在好得多。

據CNBC報導，比爾蓋茲接受《Fox News》專訪時提到，如果美國民眾能好好遵守政府防疫規範，美國死亡人數將比川普所聲稱的還要低，比爾蓋茲表示，這些數字被強調出來很「重要」，因此民眾更了解新冠肺炎疫情的嚴重性。

截至周日，在美國至少有312,245例確診病例，包括8,500多例死亡，全球則是有超過120萬例確診病例，至少65,711例死亡。

比爾蓋茲表示，新冠肺炎疫情是場噩夢，若沒有防疫措施，人與人之間的傳播將使疫情倍數延燒，若維持先前生活型態繼續上班、出門旅遊，那疫情絕對無法獲得控制，大量民眾將被感染，並造成死亡人數激增。

比爾蓋茲給出建議，希望聯邦政府能做出回應，而非地方州政府，因為地方資源有限，中央需要調度資源，並送往需要幫助的地方，到目前為止，都是州長所領導的地方政府成功抗疫，並抨擊華府沒有提供人民需要的服務。

儘管全球疫情仍在延燒，但比爾蓋茲認為，相對於天花這種疾病，新冠肺炎疫情的致死率還要更低，雖然目前的確是非常糟糕，但仍未進入最糟糕的階段，當前危機也提供各國政府一次教訓，以便於全球面對重大公衛事件有更好的準備措施。

(中時電子報)