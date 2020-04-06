由於鳳山溪常遭汙水排放，造成嚴重汙染，高雄環保局6日表示，「高雄市鳳山溪大東橋上游水污染管制區」已經生效公告，企業未來如果再排放汙水，將遭嚴重處罰，最高罰款2,000萬元。

高雄環保局6日指出，高雄市鳳山溪近來屢遭廢水、污水排放，造成河川水色變化問題，高雄環保局除了針對鳳山溪上游未列管，且疑似水污染的化工、金屬、以及食品等相關事業查核之外，也在2019年12月26日公告劃定「高雄市鳳山溪大東橋上游水污染管制區」，並於2020年4月1日正式生效。

高雄環保局說，「高雄市鳳山溪大東橋上游水污染管制區」管制範圍，包括鳳山區20個行政里、大寮區9個行政里、鳥松區6個行政里、以及大樹區5個行政里。

環保局表示，水污染管制區今年4月1日生效後，只要在公告管制區內有違反管制項目規定者，將依水污染防治法相關規定給予嚴懲，最高罰鍰可達300萬元，列管事業單位仍維持最高罰鍰2,000萬元。

(工商 )