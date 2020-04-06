清明連假過後，企業憂心疫情擴散，紛紛採取居家自主管理、分流上班等措施；台泥(1101)指出，將視疫情發展，隨時執行彈性上班。亞泥(1102)則已宣布，將實施上班分流、異地辦公。

因應新冠肺炎疫情，台泥先前已模擬各種可能性，包括部分人員彈性上班或全體彈性上班；台泥指出，若有必要，隨時都可以執行。

在此次疫情開始時，台泥已實施，所有會議均採視訊或小人數方式進行，避免群聚感染可能性。另外，身體不適者一率居家上班。

為防止疫情擴散，亞泥也公告5大措施；包括，一、集會/聚會：內部會議採用視訊，員工於遠企大樓上班一律配戴口罩。二、上班分流：已實施二階段分流上班方式(上班時間由07:30～09:00)。三、異地辦公：已於3/25起分三處實施分組異地辦公措施。

除此之外，針對人流管理，亞泥已要求員工避免出差，加強內部宣導所屬同仁於下班後或放(休)假期間，避免去人多擁擠的地方，外出時要配戴口罩，保護自己及他人。亞泥內部也已建置「健康關懷表單」系統，並由同仁每日填報後由專人負責彙整管理。各單位有居家工作的規劃準備，但未執行，也沒有時間表。

(工商 )