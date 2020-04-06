口罩持續增產！經濟部長沈榮津6日在立法院財委會前受訪表示，本周口罩產量單日最高達1500萬片，較上周的1300萬片大幅增加。至於後續是否增產到2000萬片，沈榮津說，接下來要幫醫護人員生產N95口罩，提供充足的防護。

經濟部長沈榮津周一到立法院財政委員奧告「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情有關主管紓困振興預算之規劃運用與執行」。沈榮津指出，製造口罩原料的「熔噴不織布」，目前國內產量充足，最高可提供每日2000萬片的生產量，原料沒有短缺疑慮。

至於過去經濟部提出「振興折扣券」，沈榮津說，每人每月上限新台幣1000元的平台酷碰券，協助業者度過難關，預計可以帶動10倍的消費需求，並希望誘發消費而不是造成替代消費。不過由於近期疫情變化快速，又有連假讓疫情更緊張，因此會待稍稍趨緩後就會啟動。

(工商 )