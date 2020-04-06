王凱繼《瑯琊榜》的靖王後，時隔五年再度出演古裝劇，與江疏影主演《清平樂》。王凱劇中飾演宋仁宗趙禎，大臣為國選出知書達禮的江疏影作為皇后，王凱也只能接受，但也直言：「我現在不想對著這位十全十美的皇后。」江疏影回：「他不想我做他的妻，那我便好好做他的臣。」

相對於在《瑯琊榜》中飾演的靖王角色是個大剌剌的直腸子，講話不拐彎抹角，王凱這次在《清平樂》飾演的宋仁宗趙禎則是個性相當糾結且複雜的帝王，他自嘲：「宋仁宗的儒雅品質是自己最拿手的。」

王凱（右）與江疏影在《清平樂》中有感情戲。（圖／WeTV）

該劇描述既講述了宋仁宗從少年到登基過程，並在風起雲湧的朝堂背後，他的情感抉擇和喜怒哀樂。值得一提的是，該劇製作單位「正午陽光」近年製作的《瑯琊榜》、《歡樂頌》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》、《都挺好》皆是爆款大戲，因此成為戲迷列為4月必追戲劇之一。WeTV古裝大戲《清平樂》自7日起，每天晚上十點騰訊視頻海外版WeTV全網獨播。

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(中時電子報)