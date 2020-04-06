從事土地仲介的50歲趙姓女子，曾將1土地資料給劉姓建商，建商後來透過其他管道成交，她要求佣金1％不成，2018年間在臉書貼文指控劉姓建商勾結黑道、法官及妨害家庭等，並多次到接待中心灑冥紙、到工地挖土等行為要求劉出面。台中地院依毀謗、強制未遂等罪判處拘役70日，得易科罰金，全案仍可上訴。

判決書指出，趙女曾將北屯區某塊土地的訊息及地籍圖給劉姓建商，雙方並未簽約，趙女也未拿到地主委託，建商當時未考慮買該土地。事後，建商由有地主委託的仲介公司介紹成交，半年後，趙女向建商要求仲介費用，雙方發生土地買賣仲介糾紛。

趙女在2018年10月到11月間先後在臉書上貼文，指控劉姓建商「叫黑道追撞我的機車，俗辣！遇到事情不敢面對，只會黑道、恐龍法官，還有破壞別人的家庭也是你的專長」、「你的大限也到」、「我會讓建地順利動工，但不會讓他順利完工」等語。

此外，趙女在2018年10月間持十字鍬到建設公司建案的接待中心，向工地主任說，挖土要埋劉姓董事長；在2019年3月起多次到接待中心及建設公司前撒冥紙，恐嚇要求劉出面商討。

案經劉提告，趙女到案否認恐嚇，辯稱持十字鍬挖土要回家栽種；因她在接待中心遇到鬼魂，才撒冥紙。法官以趙女因土地仲介糾紛而在臉書侮辱、毀謗及恐嚇劉姓建商，依毀謗、強制未遂等罪判處拘役70日，得易科罰金。

(中時 )