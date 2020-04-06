疫情若燒到年底 無薪假人數恐破2萬 13:182020/04/06 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞動部長許銘春今表示，新冠肺炎疫情若燒到年底，無薪假人數恐破2萬。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受新冠肺炎疫情影響，3月底實施無薪假人數近8000人，創8年來新高；勞動部長許銘春6日在立法院備詢時表示，若疫情燒到第3季，無薪假人數一定會破萬，萬一到第4季，不排除破2萬人。 (中時 ) #無薪假 #新冠肺炎 #疫情 #許銘春 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 無薪假飆近8000人 8年來新高 04:102020/04/02 生活新聞 權威期刊最新報告 武漢封城 避免逾70萬人確診 04:102020/04/02 兩岸要聞 滬新冠肺炎權威張文宏：中藥療效較難評估 11:262020/04/04 兩岸 新冠肺炎沒在怕 西門町陸女2天接客17人 13:012020/04/04 社會 AI人工智慧扮救市主 04:102020/04/06 投資理財 連假遊熱門景點 祭居家辦公或自主管理 動作比政院快 企業防疫超車 01:202020/04/06 政治要聞 活用資產 跟自己調頭寸 01:212020/04/06 生活新聞 沒想到陳時中沒想到 04:102020/04/06 時論廣場 還有地方可以花錢 04:102020/04/06 時論廣場 謊稱政府要徵收口罩 酒精代銷業者遭起訴 09:542020/04/06 社會 生活熱門新聞 一個月前的義大利？急診醫憂：台灣人準備後悔 - 生活 高雄為何0本土感染？網揭這習慣是關鍵 - 生活 冷空氣發威 氣象局：濕冷到周四 這天最凍 - 生活 家裡比外面還危險！專家曝：這行為染疫風險最高 - 生活 不平靜！劉真、郝柏村相繼辭世 命理師曝玄機 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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