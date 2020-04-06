受新冠肺炎疫情影響，3月底實施無薪假人數近8000人，創8年來新高；勞動部長許銘春6日在立法院備詢時表示，若疫情燒到第3季，無薪假人數一定會破萬，萬一到第4季，不排除破2萬人。

(中時 )

#無薪假 #新冠肺炎 #疫情 #許銘春 #台灣