口罩實名制2.0第3輪 蘇揆提醒繳費 13:312020/04/06 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌。(中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘇揆提醒民眾口罩繳費(蘇揆臉書擷圖) 口罩實名制2.0的第3輪今晚繳費截止，行政院長蘇貞昌今天在臉書提醒民眾記得付錢，以免領不到口罩。 蘇揆表示，第3輪也就是4／09-4／22取貨的那批、也就是14天領9片的第一批，不必抽籤 、也不必等簡訊， ＃繳費期限只到今晚八點，請大家不要忘記付錢，以免向隅！ 蘇揆還要民眾留言Tag身邊最健忘的朋友，提醒注意繳費期限以及領取口罩日期。 (中時 ) #口罩 #繳費 #口罩實名制 #蘇貞昌 #健忘 #繳費期限 #抽籤 #簡訊 #行政院長 #留言 也許您會感興趣 推薦閱讀 幾米娃娃戴口罩 假的啦 04:102020/04/02 地方新聞 法國口罩國家隊 網一看完工日期震驚 00:112020/04/03 生活 疫情罩得住 進電梯、公司先武裝 04:092020/04/03 焦點新聞 社交距離難規範 口罩戴好戴滿最有效 04:102020/04/03 生活新聞 閣員沒戴口罩 陳另類解讀特定人開會 04:102020/04/03 生活新聞 防疫學亞洲 歐美開始戴口罩 04:102020/04/03 國際大事 洽公戴口罩 新北暫不跟進 04:102020/04/03 地方新聞 WHO改口 戴口罩似乎有用 04:102020/04/05 國際大事 苗栗縣衛生局教導縣民如何選用口罩 12:542020/04/05 生活 口罩族悶出大危肌！你中了幾個？ 09:302020/04/06 生活 政治熱門新聞 「罷韓」遇疫情會延期嗎？高雄李四川回應了！ - 政治 不忍了？政府豪捐千萬口罩..正妹發言人怒嗆一句話！ - 政治 為何清明節大家全跑墾丁？恐與這支影片有關… - 政治 罷韓最終結局 陳揮文預言出乎意料 - 政治 大甲媽遶境被罵翻 遊客卻擠爆墾丁？蔡正元：這件事侯友宜說對了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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