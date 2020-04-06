蘇揆提醒民眾口罩繳費(蘇揆臉書擷圖)

口罩實名制2.0的第3輪今晚繳費截止，行政院長蘇貞昌今天在臉書提醒民眾記得付錢，以免領不到口罩。

蘇揆表示，第3輪也就是4／09-4／22取貨的那批、也就是14天領9片的第一批，不必抽籤 、也不必等簡訊， ＃繳費期限只到今晚八點，請大家不要忘記付錢，以免向隅！

蘇揆還要民眾留言Tag身邊最健忘的朋友，提醒注意繳費期限以及領取口罩日期。

(中時 )