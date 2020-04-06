北市府祕書處媒體事務組祕書林珍羽，日前在同事的文章留言抱怨「預購口罩2次口罩都沒抽到，下班藥局也關門，我還是乖乖去蒸口罩」，豈料卻引起軒然大波，慘遭網友怒出征、檢舉投訴疾管署及警方，挨批造謠。林珍羽6日一早親自到派出所備案說明，並PO臉書向大眾道歉。

林珍羽表示，她已於6日上午7時前往北市建國派出所說明留言事件緣由及過程，並已完成相關備案事宜，若有造謠疑慮，願依法辦理，接受裁罰，在此跟向廣大網友致歉，因於前同事留言板下留言引起的爭議。

林珍羽坦言，經查證結果，她預購口罩，第2波尚未收到通知，在未經查詢下，誤認為未中籤，並於網友建議下，在6日凌晨1時查詢，確實有中籤，因未收到通知，延誤及時限內繳費而未領取口罩的事項，在未經完整查證下，留言造成誤會深感抱歉，本次教訓將予以反省，未來必將謹言慎行。

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林珍羽也強調，爭議留言謹代表個人立場，目前她並未擔任任何發言人職務，在此向第一線防疫人員及為防疫措施努力的前線及幕後奉獻的台灣隊致歉。

「超扯！」民進黨北市議員吳沛憶痛批，新聞發布的準北市政府副發言人林珍羽，在國家重要防疫時期，公然於網路造謠，對社會大眾做出最壞的示範，這樣的人適合擔任副發言人嗎？發言人是政府與民眾重要的溝通橋樑，負責傳遞正確訊息，據報導林珍羽的職務是市長機要任命，公文還在跑，「公文不用跑了，我們拒絕讓造謠的人上任市府副發言人一職！」

北市副市長黃珊珊則表示，珍羽已道歉，且有去警局說明，該怎辦就怎辦，但防疫期間不該犯有這樣的錯誤狀況。

另外，黃珊珊4日兒童節在臉書PO文暗喻，要將港湖議員交棒給子弟兵、民眾黨發言人陳宥丞，卻遭到綠營側翼及網友痛批「防疫拚選舉」。黃說，她只是在兒童節時，看兒子跟宥丞的照片，她覺得宥丞也是她兒子，兒童節適逢防疫期的苦悶，她只是在做親情的抒發，大家想太多，說人家好總比說人家不好來得好，若要做人事鬥爭，很沒必要。

(中時 )