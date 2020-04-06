因新冠肺炎受隔離、檢疫者及照顧者，符合資格者在隔離及檢疫期間發給每日1千元補償金，北市社會局日前已開始受理防疫補償申請，為防堵疫情擴散，建議民眾以線上申請為主，且於隔離或檢疫結束日起2年內皆可進行申請，社會局長劉志光表示，防疫補償金目前受理申請的情形，近9成的隔離、檢疫民眾都採用線上申請，讓民眾申請補償金簡易又方便。

根據社會局統計，截至5日止，北市的防疫補償金總申請案件數已達3333件，申請案件數最高前3區域分別為萬華、大安、中山區，其中採線上申請案件共2962件，線上申請率為89％。(申請網址：https：／／swis.mohw.gov.tw／covidweb／，建議使用手機，並以Chrome瀏覽器開啟)

社會局指出，符合資格者最快可於備齊文件後30日內領取補償金，但因中央審核系統所需資料介接尚未完成，及案件數較多，因此，現階段需較長的行政作業時間，但最慢60日內撥款，經核定後，補償金將直接匯入申請人所提供的金融帳戶，遇特殊情形才郵寄支票或另行通知領取現金。

(中時 )