大陸前體操選手張尚武於上月26日出獄，他自從2001年世大運摘兩金之後就一路下坡，曾流落到街頭乞討，後來因竊盜罪入獄。如今他刑滿又碰上新冠肺炎，不知該怎麼生活下去。

張尚武最狼狽的時候只能在地鐵站放個鋼盆，地上一張紙板寫著自己的名字，旁邊放著他世大運的照片，然後本人就在一旁倒立，154公分的背影令人鼻酸。講好聽點是「賣藝」，結果被公安當成乞丐攆走。

他上周在微博貼文：「我想回饋(報告)在2019年11月1號，本人因一時衝動受到黃浦區人民法院刑事處罰，刑事處罰為八個月監禁，確有此事。此時此刻，我想對被害人和被害人的家屬，真誠的道歉。」他也表示「因為冠狀病毒而感到茫然。」

張尚武雖是金牌選手，但他很快就因受傷被迫退役，他自幼家貧，缺乏穩定收入，數次犯下竊盜重罪。大陸體育當局會輔導運動員謀職，但張尚武選擇拿了退役金自由擇業，做過一些工作但都做不長。他出生於1983年11月，大家希望他趁年輕及早回頭，但現在肺炎疫情導致難以復工，他的人生似乎又陷入困境。

(中時電子報)