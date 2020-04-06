雲林縣長張麗善（左）與慈濟醫院雲林斗六分院院長簡瑞騰（右）強調素食可增強免疫力，好處多多。（許素惠攝）

慈濟志工準備的素食便當色香味具全。（許素惠攝）

慈濟志工力推素食和雲林縣府主管分享。（許素惠攝）

慈濟志工力推素食和雲林縣府主管分享，縣衛生局長曾春美等吃得津津有味。（許素惠攝）

慈濟醫院雲林斗六分院院長簡瑞騰6日上午拜訪雲林縣長張麗善，共同力推素食，強調很多增強免疫力的食物都是植物性的，只要攝取足夠蛋白質與蔬果，少吃加工品，就能強化免疫力，遠離病毒侵害。

縣衛生局長曾春美指出，新冠肺炎病毒肆虐，除了勤洗手、戴口罩、常消毒等防疫方法外，提高自體免疫力最重要。

簡瑞騰率慈濟志工帶來健康素食和縣府主管等分享，鼓勵藉防疫時順勢齋戒口慾，養成健康的飲食習慣。

簡瑞騰強調，很多增強免疫力的食物都是植物性的，若要提高免疫功能，吃素是聰明的選擇，只要每天攝取足夠的蛋白質跟蔬果，盡量以色彩鮮豔蔬果為主，並多吃天然食物、遠離加工食品，就能強化自體免疫力，他也是素食者。

張麗善鼓舞，就算非素食者也可試著多吃植物性蛋白質，研究顯示，動物性蛋白質可能引發人體發炎反應，而慢性發炎已被證實和許多慢性病相關，動物性蛋白質的飽和性脂肪，容易造成心血管疾病，吃植物性蛋白質同時也會攝取到大量膳食纖維，可改善腸道環境，豐富的植化素能抑制發炎、預防慢性病，好處多多。

(中時 )