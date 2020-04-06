賴雅妍、禾浩辰主演的《逃出立法院》原訂下週上映，臨時喊卡。（華映娛樂提供）

賴雅妍沒有宣傳的時間，多半都宅在家中種花種果。（華映娛樂提供）

充滿政治嘲諷和黑色幽默的《逃出立法院》，集結禾浩辰、賴雅妍、庹宗華、高慧君、王中皇、林鶴軒等聯手演出，該片原定在4月17日上映，但近來隨著新冠肺炎疫情升溫，發行團隊經過審慎的思考後，決定延後檔期，讓觀眾能在安全無虞的情況下，到電影院感受這部爽快淋漓的作品。

《逃出立法院》的主角賴雅妍、禾浩辰、林軒鶴和高慧君等人，已經為了電影上映進行許多宣傳訪問與活動，但面對防疫困難度不停增高，他們深感配合防疫措施，延後檔期是對觀眾而言最安全的決定，同時也向第一線努力的醫護人員表達敬意。

近來賴雅妍沒有宣傳的時間，多半都宅在家中，喜歡種花種果的她表示可以獲得一段安靜的時間，好好與家人相處，也能種種植物，開心分享她種的番茄可以分株送人，讓她覺得是難得的放鬆時光。

禾浩辰除了忙宣傳電影之外，為即將展開的工作做準備，面對不得不延後檔期，讓他們覺得有些可惜，但也表示希望影迷都能在沒有顧慮的狀況下，進電影院看《逃出立法院》才是最爽快的事。

由《紅衣小女孩》系列監製曾瀚賢和編劇團隊簡士耕全力打造，由導演王逸帆執導的《逃出立法院》，待疫情更為穩定後，再公告上映日期，請影迷耐心等候，希望能沒有顧慮的狀況下，在電影院中暢快的大笑與大叫。

(中時 )