苗栗縣刑大查獲陳姓女子涉嫌假賣口罩詐騙。〔翻攝照片／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣刑大查獲陳姓女子涉嫌在網路上散布賣口罩訊息詐騙。〔翻攝照片／謝明俊苗栗傳真〕

國內口罩荒造成許多民眾四處搶購口罩，一名陳姓女子就利用民眾搶購心態，在網路上散布販售口罩訊息，向民眾詐騙貨款達50萬元，苗栗縣刑大經多日追查，日前在台中拘提陳女到案，詢後依法送辦。

苗栗縣刑大科偵隊是在3月底接獲民眾報案，指稱在臉書平台看到網購口罩的訊息，經私下聯繫賣家並匯款後，發現賣家遲未出貨，驚覺遭騙。

警方經報請苗栗地檢署指揮偵辦，並會同刑事局中部打擊犯罪中心展開清查匯款資料，發現被害民眾上百人，經追查鎖定陳姓女嫌涉嫌重大，並於日前在台中拘提陳女到案。

警方初步清查，陳女在網路臉上散布販售口罩訊息，詐騙民眾匯款，前後月餘，得款約50萬元，警方已將匯款帳戶進行警示凍結，並將全面清查被害民眾，警方詢後已將陳女依詐騙罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣警察局長翁群能提醒民眾，首先是口罩實名制不會透過電話聯絡，也不會用簡訊通知繳費或發送包裹查詢連結，民眾最好不要透過社群網站或通訊軟體購買口罩，以以免遭騙。

(中時 )