合作金庫銀行每年積極對外延攬人才，6日宣布，再對外大幅招募360人。

每年各大學院校所舉辦的校園徵才活動，是企業接觸應屆畢業生的主要管道，合庫銀行自2018年起擴大辦理校園徵才，今年原本計劃走訪17所大學參加企業說明會等活動，期能積極深耕校園，讓年輕學子能進一步體認合庫朝「年輕、靈活、創新」努力的決心。

雖然近期因新冠肺炎疫情影響，有些大學院校校園徵才活動延期或取消，合庫銀行配合各大學防疫優先之政策，除延期辦理部分活動外，亦增加以線上直播方式舉辦企業說明會。同時合庫3月初即完成該行的首支徵才短片，影片從籌拍、選角、腳本均是由合庫近年新進的年輕同仁一起來發想創作及擔綱演出。

由於內容貼近時下年輕人的脈動，同時合作金庫銀行董事長雷仲達亦在片中說明合庫近年來的營運策略及懇切歡迎新手加入行列，影片在數位影音平台（https://youtu.be/3WdTcSmjVQg）推播以來，已陸續獲得各校年輕學子及規劃轉職人士等的回響。

雷仲達的人才政策，除了對外積極招募新進人才外，對內為了讓年輕人在合庫有更好的發展，近2年來特別增加各職等同仁升等的名額，其於2020年度之升等員額更是創歷年新高。另外，為了讓表現優秀且富發展潛力的各級同仁，有獲得特別擢升機會，也將推薦晉升名額大幅增加。

總結來說，合庫所推行的各項靈活的人力資源措施，不僅可暢通升遷管道，凝聚員工士氣，同時也蓄積後續發展的人力基礎。

合作金庫銀行本次招募總計15類組合計360人，其中除招募大學以上學歷之一般金融人員221人且錄取分發地區遍及全台17個縣巿，正式任用後年薪、福利、獎金合計上看75萬元外，同時為了配合合庫現有於全球共23個海外單位及每年增設2個海外據點之營運需要，與雙語分行的設置，將招募具備碩士以上學歷及英檢中高級以上之儲備菁英人員，而其錄取名額也大幅提高到歷年之最45人，儲備菁英人員試用期滿後之第一年，合計年薪、福利、獎金等將近百萬元，且本次儲備菁英人員得視情況分發全台各地，不侷限北部地區，以上不論有無工作經驗及應屆畢業生均得報考。

另外，針對有經驗的轉職者，將招募經驗理財人員46人、資訊/資安類人員35人，及信用卡授權/監控人員13人。

合作金庫銀行筆試日期暫訂於5月9日舉行，此次之徵才招考作業，委由財團法人台灣金融研訓院辦理，屆時也會因應新冠肺炎疫情之情形，規定考生於應試期間須配戴口罩，並在考場採取體溫監測及酒精消毒等嚴謹之防疫措施與程序，以確保應考人與試務人員等之安全。

本次合作金庫銀行招考之報名期間自2020年4月10日起至4月22日止。

(工商 )