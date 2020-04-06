為落實食農教育之推廣，培養學生善用環境資源的觀念，農委會臺東區農業改良場與太麻里鄉大王國小合作辦理校園落葉製作堆肥之「農育」循環農業課程，透過有趣的體驗活動設計及實作內容，讓學生學習回收的落葉經過處理後，成為有用的堆肥，並實際應用於蔬菜栽培，進一步於收成後的食育課程，吸引學童參與，促進國小學童參與食農教育之興趣，並提供其他校園參考推廣。

臺東場說明，本課程內容設計包含「土壤組成-追!追!追!」、「土壤改良-讚!讚!讚!」、「落葉堆肥-變!變!變!」、「開心農場-種!種!種!」等有趣的單元，第一堂課由同學透過觸覺、嗅覺及視覺等感官體驗，認識各種土壤質地，包含觀察土壤的組成、將土壤裝於水瓶內觀察靜置分層狀況、揉搓土條辨識好壞及充填土壤種植菜苗；第二堂課介紹幾種改善土壤的方法，如施用有機肥料或落葉堆肥、種植綠肥作物等，增加土壤有機質含量，有效改善土壤質地；第三、四堂課則引導學生至校園內設置的落葉堆肥區，請學童動手觀察落葉堆肥表層並作記錄，並帶領學生至菜圃運用落葉堆肥與泥土拌合後種菜，進行50天觀察葉菜苗植株成長過程。

臺東場設計本農育課程，希冀促進學童了解土壤的組成、明白土壤改良有助於作物生長、培養環保意識，落實永續利用的觀念等學習目標。課程最後將收成的菜洗淨，由同學分組製作蔬菜湯麵，參與的每位學童吃的不亦樂乎，邊吃邊分享學習心得，有學童表示「蝸牛好可惡！咬了我們好多菜葉，落葉堆肥的課程有許多動手做的過程，我到現在還記得牢牢的，不像數學課。哈哈！」。

臺東場強調，這樣寓教於樂的課程，讓學生藉由動手參與堆肥製作的實作過程，學習回收校園落葉，有效減少校園因季節性造成的落葉所產生的垃圾，落實「取之於自然，用之於自然」之觀念，成為學生學習物質循環利用的好教材，藉由大王國小落葉堆肥農育課程的執行成果，盼能擴大提供其他校園參考運用。

(工商 )