新冠肺炎蔓延全世界，《屍速列車：感染半島》導演延尚昊透露這波疫情和他想像過的劇情極其相似，致使他在進行電影後製作業時，感到十分驚訝，「我當然沒有料想過會發生新型冠狀病毒疫情，但最近透過新聞得知一些集體式自私行為，在《屍速列車》和《屍速列車：感染半島》也能看到這樣的現象，這些人類的自私都帶來了悲劇。」

《屍速列車：感染半島》是延尚昊繼《屍速列車》後嘔心瀝血之作，他表示：「《屍速列車：感染半島》的規模，會讓《屍速列車》看起來就像是一部獨立電影。《屍速列車》是一部在狹窄空間中拍攝的高概念電影，而《屍速列車：感染半島》的活動範圍則更廣。」

電影中的活屍對聲音與光線更加敏感，反應也十分敏捷。（圖／車庫娛樂）

《屍速列車：感染半島》（PENINSULA）故事敘述在《屍速列車》4年後，在成為廢墟的朝鮮半島上，一群倖存於活屍魔爪的人們，為了逃出這煉獄之地，展開無比殘忍的生死決鬥。在近日公布的《屍速列車：感染半島》前導預告中，可見活屍們對聲音與光更加敏感，反應也十分敏捷，劇中姜棟元與李貞賢為了在活屍和喪失理智的倖存者之間尋求活路，而展開一場又一場刺激的生死決鬥。該片將於暑假將在台上映。

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(中時電子報)