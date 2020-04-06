中央流行疫情指揮中心日前針對11個景點發布國家級警報，為防止台灣疫情造成破口，東森集團總裁王令麟表示，已於連假收假前(4月5日中午)緊急發佈集團公告，如連假期間曾有去過11個風景區的同仁，全部實行居家辦公1個星期。

王令麟表示，昨日中午集團已進行同仁假期旅遊調查，並已於連假前即完成居家辦公通知，以及人力配置佈署規劃，居家辦公均不扣個人年假、視為正常上班，東森購物所有會員服務與送貨服務也持續正常進行。

東森集團通告，凡清明連續假期出門旅遊，政府於4月4日透過細胞簡訊所列明景點的同仁，一律要求加強自主管理，在家居家辦公，此外，即日起所有公司辦公同仁需全程戴口罩辦公，同仁出入辦公大樓也要量體溫、勤洗手，並呼籲同仁如身體不適，應自動向主管報備後居家辦公。

中央流行疫情指揮中心發佈的11個景點，包含阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等11處、屏東縣南州鄉以南(墾丁觀光景點)等。

(中時 )