新冠肺炎防疫期間湧現連假出遊潮，中央流行疫情指揮中心宣布這波連假到過11處國家級警報景點的民眾，即日起配合居家辦公或自主健康管理，有企業陸續響應，台南市長黃偉哲6日道德勸說全市中小企業跟進，對台南被公布3處警示景點感到困擾，直呼中央亂槍打鳥，「數字顯示更該注意夜市、菜市場人潮」。

台灣在清明連假期間發布國家級警示景點，台南市有烏山頭水庫、虎頭埤水庫與關子嶺風景區3處景點被納入其中，黃偉哲提到對中央發出警報地點感到偏頗與困擾，指出台南市這3處景點都已實施實名制，「數字顯示每天進入只有2、3千人，在開闊空間達不到群聚效果」，感覺是中央亂槍打鳥的選擇。

黃偉哲表示，對比這3處景點都是戶外寬闊場所，鬧區的夜市、菜市場等地在短時間聚集擁擠的人潮，才是更該注意的地方。

中央流行疫情指揮中心宣布連假期間到過國家級警報景點的民眾該居家上班或進行自主健康管理，有大型企業陸續響應。

台南市政府更進一步，黃偉哲要求連假期間到過擁擠人潮地點的公務員，都需主動申報自主健康管理，同時道德勸說台南市中小企業跟進員工彈性上班制，以及讓假日前往國家警報景點的員工，可以自主健康管理或居家辦公，「老闆的要求比政府苦口婆心還有用」。

針對台北市政府為防疫實施彈性上班2小時，黃偉哲表示，台南市政府去年7月已實施彈性上班1小時，他提醒，現在不自我約束，台灣若封城，大家只能每天都待在家，變得像武漢、紐約這些城市的慘況。

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(中時 )