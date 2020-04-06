受到歐美疫情逐漸趨緩態勢激勵，美期指亞洲時段一度飆漲近700點，強壓過OPEC+減產會議延期，導致國際油價一度大跌12%利空消息，亞股全面走高，台股雖因盤中指揮中心公布最新疫情，指數還一度翻黑，不過在台股雙王領漲下，台股6日終場仍上漲155.11點或1.61%、報收9,818.74點，台積電漲4元或1.47%，收在275.5元。

美股上周在台股清明連假期間，雖跌多漲少，但台股反應利空似愈趨淡定，主要原因還是前波大盤嚴重超跌。不過，消息面對盤勢具挹注效益者，包括川普喊話積極開發新冠疫苗、Fed（聯準會）認為逾2兆美元振興力案足夠應付疫情危機、行政院將再加碼紓困金額與央行利率仍具再調降空間等。

不過，利空消息仍如影隨形，不宜經忽。如美國新冠疫情還未降溫、周一國際油價再度大跌近10%及美申請失業金補助人口大增等，只是這些短空因子，在美股已多先行反應下，使美道瓊期、標普500、那斯達克100及小型股2000等4大期指，在周一開市後的走勢都呈大漲榮景，目前漲幅都逾3%，也提振台股短多士氣。

今權值股僅國泰金、富邦金、長榮航、華航、台玻與台達電等表現疲軟；餘台積電、股王大立光、兆豐金、鴻海、中華電、中鋼、中信金、南亞科、日月光投控、聯電、廣達、仁寶、友達、群創、台塑四寶、統一、台泥、亞泥、遠東新、和碩、長榮、聯發科與台灣大等，都站在多方。

激勵加權股價指數開高震盪走高，終場大漲155.11點，連續收復5日線、9700點及9800點，報9818.74點，單日漲幅1.61%，成交1497.89億元。

另外，被動元件、DRAM、生技、機電、矽晶圓及IC設計等族群，短多百花齊放，顯示在前波拉回多呈嚴重超跌窘境後，受惠股東會旺季之融券回補潮，大股東不偏空，及國安基金隨時護持，激勵內資法人搶回補相關優質股票下，係大盤對利空愈趨淡定，短線看回不回遠因。

(中時電子報)