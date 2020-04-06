第一銀行指出，考量目前新冠肺炎疫情風險仍高，為維護同仁健康，強化防疫管理，針對同仁及其同住親友清明連假期間曾經到過防疫中心發送細胞警訊之熱門11個景點旅遊的同仁，要求做好自主健康管理，勤洗手、上班早晚各量一次體溫、全程配戴口罩、用餐時與同仁分開，另如身體不適應請假儘速就醫，並做新冠肺炎篩檢。

針對營業單位部分，一銀指出，曾前往該11個景點旅遊之同仁自即日起14天，至4月19日止，均不可接觸客戶或外訪客戶，而其他同仁亦盡量避免外訪，若有需要，應全程配戴口罩(注意避免拿掉口罩)。

另外，一銀的總行單位部分，相關同仁採居家辦公（居家自主健康管理）方式辦理。

熱門11個景點，包含阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮、屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）。

(工商 )