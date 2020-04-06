許多科學認為，「1天1萬步」的目標，是日本製造計步器廠商的「詭計」，沒有實際的研究數字可以支持論證，但美國國立癌症研究所的研究團隊，在經過10年的調查後發現，每天走的步數愈多，真的能降低死亡率。

研究團隊在2003年到2006年間，針對40歲以上4840位被實驗者進行健康、飲食及教育等相關的問卷，7天內讓他們戴著計步器，追蹤他們的健康狀態更持續10年。在這段時間內，死亡的人數有1165人，406人是心血管疾病，283位則死於癌症。

在考量被實驗者的性別、年齡、健康狀態、教育程度及是否吸煙後，發現在戴著計步器的時間內，平均行走步數較多的，得到心血管疾病或癌症而死亡的機率有比較低。研究團隊發現，每天走8千步的人，比走4千步的人降低50%的死亡率，而走1萬2千步的人，比走4千步的人更是減少65%的死亡率。

研究團隊對於走路的速度或負重和死亡率的關連性，並不能說得準。不過雪梨大學運動學教授艾繆紐爾（Emmanuel Stamatakis）認為，先從每天走6千步到8千步開始，不要一下子就立定「1天1萬步」的目標，以免半途而廢。

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(中時電子報)