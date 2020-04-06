因應新冠肺炎，「多洗手」是必要的抗疫方法之一，但是洗完手後要如何弄乾，也是大學問。

英國史雲斯大學（Swansea University）人類中央科學部研究學者茱莉安（Julian Hunt）及約翰（John Gammon）提出相關的解釋。

根據2018年的調查，有97%的人，在上完廁所後沒有好好地洗手，美國疾病管制與預防中心（CDC）就有提供洗手時機及正確洗手的方式：

1．先用正在流動的水將手沾濕，把水關上後，拿起肥皂。

2．把肥皂弄出泡泡，搓揉指甲、指甲間的細縫。

3．至少搓揉20秒，CDC提出計算時間的小方法，就是唱兩遍完整的「生日快樂歌」，就能計時。

4．打開水龍頭用流動的水清洗

5．用乾淨的毛巾擦乾，或用風吹乾。

兩位研究員針對「細菌」而非「病毒」，提供了把手弄乾的方法。把手弄乾除了去除水分之外，藉由摩擦可以阻斷微生物的移動，而且潮濕的肌膚更容易讓微生物傳播。

調查發現，若使用像美國一般公共廁所的溫風烘手機，反而會將微生物擴散到空中，造成環境的污染，一般毛巾的話，則可能因為反覆使用而將乾淨的手變得不乾淨。

學者建議，最好使用「熱風」烘手機，或是使用紙巾會比較好，而且紙巾用完最好丟棄，不要重複使用，才能讓洗手真正有效。

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(中時電子報)