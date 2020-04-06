國民黨主席江啟臣上任後，因推出不少改革，遭受黨內外人士批評；近期又因將成立11人決策平台，遭黨內中常委質疑疊床架屋、正當性不足。對此，國民黨立院黨團總召林為洲說，成立決策委員會，成員要符合民意，而黨的功能就是化繁為簡，動作要快，改革契機，稍縱即逝。

林為洲表示，黨的品牌價值、中心思想、黨魂和重大政策等建立構成，靠的是選舉出來的公職人員，共同透過民意檢驗而建構出來的。他表示，黨中央或是各縣市黨部，維持基本人力，把每兩年ㄧ次的公職人員選舉，初選提名（含不分區）的事務辦好，公平、公開推出最強的人代表參選，就沒別的事好做了。

林為洲認為，現在黨產歸零下，黨是背負債的狀況，因此黨必須依照每年政黨補助金及黨費收入，調整包括人事的各項支出，達收支平衡；而黨的功能只有一個，就是辦好各項公職人員選舉之黨內提名（包含不分區立委提名）。除此之外，林為洲建議，成立決策委員會，成員就是要能符合民意。

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(中時電子報)