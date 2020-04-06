老社區開發早，禁不起歲月的洗禮，整排連棟的老透天厝，在未經過縝密的都市規劃下，巷弄狹窄環境髒亂，易影響公共安全，安信建經表示，老屋數量持續成長，加上《危老條例》申請重建中的10％時程容積獎勵又將在今年5月9日截止，已催出危老送件熱潮，估計危老重建在未來10年內依然是市場關注焦點，尤其北市大同、萬華區更會是焦點熱區。

據內政部不動產資訊平台統計去年第四季全國房屋稅籍住宅屋齡，台北市屋齡50年以上的危老建築數量有近7.8萬棟，其中大同區占比20.78%、萬華區15.70%，分居一、三名；另外，根據台北市地政局公布109年公告地價與現值，大同區、萬華區因西區門戶計畫及都更的推動，平均調幅為2.54%及2.30%，亦排名在前三名裡，綜合以上二項數據來看，大同區、萬華區的老社區增值空間不菲極具改建價值，安信建經收到的危老個案中大同、萬華區的比例亦偏高。

安信建經總經理張峰榮指出，安信建經去年受理四件危老個案，均是地主自建的需求。張峰榮分析，老屋在結構體嚴重破損的狀況下，造成居住風險大，相對讓地主戶改建意願越發積極，尤其超過50年以上的高齡透天宅，將是危老重建首推的核心區域。安信建經所提供的「全案管理」，整合信義企業集團及不動產業界資源，負責統籌資金、建築設計、營造興建、銷售及物管售服等項目，針對危老個案擬訂重建計畫，替地主快速爭取最高之危老獎勵。

2020年安信建經鎖定北市逾50年的高齡、高風險危老建物，擬推行「重建曙光計畫」，於信義房屋大同、萬華等特定門市內部設立危老工作站，安排超過30位以上的危老推動師輪番駐點，提供住戶最即時的諮詢服務；另外亦不定期聯合舉辦社區說明會，現場說明最新的危例法令及容獎機制，以促進危老重建的推動，落實都市翻新的願景。

(時報資訊)