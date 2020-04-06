雖然1、2月有疫情及工作天數減少影響，但敦陽科(2480)今年前2月表現穩健，累計稅前淨利0.86億元，年增1.2％，每股稅前盈餘0.81元。由於企業採取異地工作與備援因應疫情，對網路設備採購量增加，且主要客群是製造業與金融業，客戶訂單並沒有取消，今年上半年營運預期穩定成長。

敦陽科為國內大型資訊系統整合服務商之一，代理超過40種國際品牌，產品包括伺服器、工作站、電腦主機、週邊產品、網路通訊設備、資訊安全產品及專業的資訊軟體等。

以往第4季是傳統旺季，主要來自於專案入帳高峰，公司去年第4季營收15.8億元，創歷史新高，年增21.2％，稅後淨利1.23億元，年增1.4％，每股盈餘1.15元。整體而言，2019年動能來自於AI、金融法規、電子廠商建廠需求，全年營收55.21億元，稅後淨利4.47億元，每股盈餘4.2元，營收及獲利雙創新高。

敦陽科客戶以國內為主，大陸子公司僅佔營收7％，因此，肺炎影響不大，並受惠於遠距教學及工作需求，視訊會議等採購量增加，前2月稅前淨利仍呈現小幅成長。

展望今年，除了延續去年資安、AI、金融等需求外，純網銀、5G商機將帶來新的動能，其中，純網銀業者預計6月起陸續開業，而5G頻譜競標完成後，國內電信業者預計下半年起陸續啟用，過去敦陽科電信業占營收比重接近2成，可望因此受惠，法人預期今年營收、獲利仍將再拚新高。

(時報資訊)