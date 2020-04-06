【現場直播】疫情指揮中心例行記者會｜2020.04.06

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增10例COVID-19(武漢肺炎)病例，分別為9例境外移入及1例本土。本土個案為未滿5歲男童(案365)，為案343、356同住家人，3月25日曾出現發燒症狀，4月2日案343檢驗陽性，經衛生單位進行接觸者採檢，於今日確診；該起家庭群聚截至目前共掌握175名接觸者。

指揮中心表示，今日新增9例境外移入病例分別為5男4女，年齡為20多歲至40多歲，入境日介於3月21日至4月4日，發病日介於3月10日至4月4日。個案發病前活動地為美國、英國、冰島及印尼，其中包括3起群聚。

指揮中心指出，案364於美國工作，3月10日發病，3月30日入境時主動向機場申報有症狀並採檢，檢驗結果為陰性，居家檢疫期間，因所搭乘班機上有其他旅客已確診，因此改列為居家隔離之接觸者，個案因持續有不適症狀，於4月3日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

案366、367於英國就讀同一所學校，4月2日一同返國，居家檢疫期間，兩人分別於4月2日及4日發病，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

案370、371為家人，兩人於美國就學及工作，3月30日入境後返家居家檢疫，由於兩人返國所搭乘班機(亦與案364同班機)上有其他旅客已確診，因此改列為居家隔離之接觸者。兩人分別於4月2日及4日發病，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

案372、373為家人，3月6日至21日一同至英國及冰島自助旅遊，返國後進行居家檢疫，並分別於4月1日及3日發病，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

其餘2名境外移入病例為獨立個案，出國目的為工作或就學，發現管道為機場。

本土個案為案365，是案356、343的孫子，傳染途徑為案356在美國受到感染，返台後接連傳染給案343的太太以及365的孫子，指揮中心將其定調為家人間的親密接觸。

這起家庭群聚主要感染源為60多歲阿公356，他2月17號自美國回來，當時美國僅華盛頓、紐約及加利福尼亞3州列為第三級警告，僅這三州入境者需居家檢疫。這名阿公不用居家檢疫，也不屬於召回來回溯採檢和居家檢疫的對象，返台後一直沒有症狀，卻因為太太上月20日出現症狀確診後，才撈到這名阿公，現在阿公又傳染給孫子。

外傳案365為北部某公托單位的幼兒，年紀僅4歲，陳時中表示，9個境外移入個案，1例是男童。這名男童3月25日起出現症狀，今天確診，這起家庭群聚共掌握175名接觸者，近40人居家隔離。該幼兒園停課兩週。

(中時電子報)