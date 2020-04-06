Wecare高雄發起人尹立（受訪者）指韓國瑜即將啟動「B計畫」規避議會質詢。（Wecare高雄提供／袁庭堯高雄傳真）

高市議會可能延後開議一個月，罷韓團體6日上午到議會門口「踢館」，拿出「國瑜市議會」牌子示意要釘在議會牆面上，大酸高雄市長韓國瑜操控議會規避總質詢。但新聞局長鄭照新則反駁，高市府隨時做好向議會報告的準備。

罷韓團體認為，議會延期起因為「二階連署剔除計畫」失敗，故意提早結束查對，想要藉由疫情降低屆時的罷免投票率。同時，延會也能讓韓國瑜再次規避總質詢，也讓罷免預算墊付案陷入兩黨議會攻防。

「立法院何時開議，也不會去問行政院。」鄭照新表示，議會何時開議是議會自主的問題，高市府已經做好準備，「向議會報告」本來就是市府的職責，也尊重議會的自主，高市府已隨時做好向議會報告的準備。

罷韓團體現場提出三點聲明，第一，國民黨團不要協助韓國瑜躲避高市議會質詢，第二，國民黨團若對韓國瑜有信心，就讓他發言、受訪、接受質詢及檢驗。第三，若疫情真這麼嚴重，韓國瑜該宣布學校、中小企業停班停課，而不是讓議會藉故延會。

法定領銜人陳冠榮強調，高市議會的延會，韓國瑜考量的是自己的政治安全，不是市民的安全。

「可憐哪！」Wecare高雄發起人尹立大酸韓國瑜，上任後第一個會期尚未結束，就參選總統。第二個會期更直接逃避，議員質詢還要透過抽籤決定。尹立表示，今年議會已經延期一次，據傳7日下午議會程序委員會將討論延會一事，接著高市選委會可能宣布罷韓連署二階審核提早過關。種種跡象代表韓國瑜準備啟動「B計畫」，規避議會質詢。

台灣基進新聞部副主任張博洋質疑，韓國瑜日前不是才一對一向各局處首長學習？若準備好了，為何不敢接受議會監督？

至於如何面對疫情壓力，尹立認為，調動程序就好，市長施政報告完馬上進行總質詢，議會權限即可做到。

(中時 )