蔡英文總統今天上午視導國防部軍聞社及青年日報社，並於該報攝影棚錄製「一分鐘報新聞」短片，邀請國人加入國防部發言人臉書及青年日報社群平臺。這也是76年來首位視導軍聞社的國家元首。

國家近年每逢重大災難，就可看見國軍身影，包括颱風前進駐丶颱風及震災後協助整理家園等等，近日新冠肺炎疫情爆發，軍方也調派人力加速口罩生產，並提供化學兵協助各項防疫消毒，軍聞社及青年日報則將軍方動態透過報導讓外界了解。

蔡英文今天總統抵達後，首先聽取青年日報社社長孫立方上校及軍聞社社長王智平上校分別簡報工作任務，了解社內實際運作情形。

隨後，蔡英文在國安會秘書長李大維及國防部長嚴德發陪同下，觀看「看見《軍聞社》」影片，並參觀軍聞社剪輯資料室設備，及歷年拍攝影象成果DVD及攝影集等。

今年1日2日黑鷹直升機事故中受傷的軍聞社記者陳映竹，今天也致送蔡英文總統她親手製作的感謝卡片，蔡英文也為她加油打氣，期許早日完全康復。

在青年日報數位中心主任蘇家慶中校導覽下，蔡英文在視導青年日報社時，於該報攝影棚錄製「一分鐘報新聞」短片，邀請國人加入國防部發言人臉書及青年日報社群平臺，隨後也聽取「青年日報社群平臺介紹」，及參觀編輯部和印務中心設備，為該社員工加油打氣。

(中時 )