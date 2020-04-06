有陸生疑似發表揚言對陳時中不利的言論。（截自Dcard）

有陸生疑似發表對陳時中不利的言論。（截自Dcard）

台灣防阻新冠肺炎成效獲得民眾、國際肯定，而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，更因此人氣飆漲、滿意度超高。有陸生疑似「眼紅」台灣防疫成效，竟發表「刀架陳時中脖子上」、「希望台灣疫情大爆發」等激烈言論。

一名自稱在台灣某大學就讀的陸生，3日在社群媒體Dcard貼出多張截圖，顯示某些陸生對台灣詆毀中傷的言論。

該名陸生表示，自己「仰慕台灣的民主自由，痛恨共慘黨的獨裁政權」，很傷心某些陸生竟然會說出「留島不留人」這樣的反人類言論，因此公布一部分反人類反自由反智言論，希望台灣香港人可以認清某些陸生的真面目。

根據他的截圖，這些陸生的激烈言論包括「刀架陳時中脖子上」、「陳時中肯定是遺傳病」、「真想把陳時中按到地板上摩擦」、「所以這次就讓台灣大爆發吧」。

對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今早在例行記者會上表示，有關假訊息和恐嚇言論，警方一定會出面處理，他們也會去了解實際狀況，並強調「所有人的人身安全，都應該在台灣這塊土地上受到保護」。

(中時電子報)