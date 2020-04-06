企業防疫動起來!宏達電(2498)針對清明連假有到訪中央流行疫情指揮中心警示之旅遊景點的同仁或家人，祭出請申報居家上班7天。清明連假國內11處景點塞爆，國內各大企業憂心收假後恐釀成防疫破口，紛紛針對連假期間有前往旅遊熱點的員工，提出居家上班以及自主健康管理，嚴防企業連假後「染疫」。

宏達電公告員工，連假期間，若同仁去過中央流行疫情指揮中心警示的11個景點，則都必須申請4月6日(週一)至10日(週五)居家上班(WFH)一週，另外，連假期間若去過11個以外景點的同仁，若去的景點，也是人潮聚集、未保持安全距離，且周圍有未配戴口罩的人群，也必須申請WFH一週，不僅如此，若同仁本身並未前往，但家人去過的景點，若有出現未保持社交距離但又沒有配戴口罩的狀況，也必須申請WFH一週，宏達電也提醒員工，若沒有誠實申報，一旦被發現則需要延長為兩週的居家隔離，且因為是個人旅遊所造成，故將按照事假處理之。

有鑑於維持工作場域的環境安全、保障員工健康，宏達電指出，若員工有隱匿旅遊史而使公司蒙受重大損失，將依工作規則、員工手冊與員工行為準則懲處予以解僱處分，並依法追訴相關法律責任。

宏達電補充說道，因為工作上的需要，若同仁沒有搭乘大眾運輸工具去景點；有去景點，但沒有去擁擠的區域；全程都沒有與其他人近距離接觸，也沒有與沒戴口罩的人接觸，上述三種狀況下，經主管特准後，可以不必居家上班，但必須註記列管。

另外，自今日起宏達電員工進入公司，必須全程配戴口罩，包括在自己座位區，每位同仁今起也可以再度領取兩包共六片的口罩使用。

(時報資訊)