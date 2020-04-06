今年受新冠肺炎疫情影響，民眾避免外出用餐及聚會，1-2月餐飲業營業額1415億元，僅年增0.5%，為近17年同期最低增幅。

根據經濟部統計處餐飲業動態調查，1-2月餐館業及飲料店業有外送或宅配者，營收年增5.2%，無外送或宅配者，營收年減8.0%；另外，依餐飲業動態調查顯示，餐館業及飲料店業廠商預估3月營業額受疫情影響而減少者占88.0%，其中「未」提供外送服務之餐館業預估減少者占比達95.3%，高於「有」提供外送服務者之90.8%；就營收減少幅度觀察，餐館業有提供外送或宅配者減少24.8%，低於無外送或宅配之31.6%，顯示提供外送服務之業者因疫情所致營收減少衝擊相對較小。

且在疫情衝擊下，1-2月餐飲業年增率僅0.5%，遠低於近5年1-2月累計平均增幅4.6%，而超市及量販店則因替代效果致生鮮及冷凍食品等烹飪食材銷售增溫，營收分別較去年同期增15.1%及10.8%，較近5年平均1-2月累計成長率7.1%、4.1%高出甚多，突顯民眾消費行為的轉變。

(時報資訊)