歌手魏如昀與動靜音樂簽約期間，懷疑收益短少，卻拿不到完整帳務資料，自去年8月起也沒了通告，提告請求確認契約關係不存在；動靜音樂抗辯無違約，反要魏給付5000萬元懲罰性違約金。台北地院認為魏透過存證信函表明立場，已無信賴關係，遂判她勝訴，可上訴。

魏如昀主張，她與動靜音樂簽約時間自2018年8月31日起至2023年8月30日止，由動靜獨家經紀、管理、進行她的演藝娛樂及音樂事業，動靜須提示完整帳務結算資料，並依結算金額按比例給付酬金。

動靜於2018年10月30日起按期給付10萬元，同年12月5日起改付6萬元，她認為與自行推算的收益數額相差甚大，要求動靜提供帳務資料，但動靜拒絕，僅提高給付8萬元；去年8月16日、9月21日兩度寄發存證信函，動靜未回應，反而未再安排演藝工作，基於信賴關係動搖，遂提告請求於去年9月21日起終止契約。

動靜抗辯，契約並未約定動靜有提供完整帳務資料得義務，但動靜仍有提供報表供魏如昀參考，並無違約情事，若魏單方面終止契約，應給付至少5000萬元懲罰性違約金。

法官認為，契約是基於信賴關係基礎締結，若其中一方已無信賴，且表明終止契約，即無必要強求維持契約關係，魏如昀依存證信函請求終止契約有理，判她勝訴。

(中時 )