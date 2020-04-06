長期透過畫筆關懷並記錄台灣風土民情的畫家林和杉，於臺灣企銀「意象大稻埕」藝文空間舉辦「台灣印象之美」油畫展，現場18幅寶島美景如相片般栩栩如生呈現，讓民眾賞畫一趟猶如親身旅遊。

林和杉以拿手的印象派手法創作，色彩細膩並注重光影強弱變化，堆疊出層次豐富的空間感，並用流暢且寫實的筆觸，刻劃出台灣美麗景緻。其作品《豐收蘿蔔田》及《早晨火雞》，呈現典型的台灣農家樂，另一幅《阿里山春櫻》，漫山遍野的粉嫩櫻花中，小火車從中駛出，更顯春色關不住的浪漫感。

臺灣企銀董事長黃博怡表示，林和杉創作題材懷抱著對台灣在地人親、土親的情懷，與臺灣企銀「傾聽企業的聲音、回應這塊土地的需要」理念相符合。

黃博怡強調，他非常開心能藉此機會，讓行員及客戶在洽公的空檔，感受林和杉筆下所表現的鄉野情趣。

此次展覽雖碰上新冠肺炎疫情攪局，臺灣企銀仍希望藉由林和杉繽紛絢麗的油彩，讓民眾於看展時體會台灣之美，並透過藝術讓心境平靜安定，也盼望春暖花開之時，疫情迅速平息。

「台灣印象之美-林和杉油畫展」即日起至5月22日止，每周一至五上午9時至下午3時30分，於臺灣企銀總行一樓營業廳(台北市大同區塔城街30號)展出，例假日不開放，歡迎各界蒞臨參觀指導，因應防疫需求，現場將量測額溫及手部酒精消毒。

(工商 )