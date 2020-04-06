《我的婆婆怎麼那麼可愛》今（6日）釋出前導預告以及海報主視覺，飾演媳婦的黃姵嘉痛失丈夫後，還要面對夫家、婆婆臉色，對著鍾欣凌飾演的婆婆一家子霸氣飆罵，婆媳正式槓上，火藥味濃厚準備就此開戰。影片中最大亮點莫過於楊銘威的大膽「全裸」畫面，楊銘威片中拿著一罐啤酒，全身光溜溜的，從側身漸漸轉正面，悠哉道：「有什麼了不起的？」

金鐘雙視后火藥味濃（左）黃姵嘉對（右）鍾欣凌開嗆：「我就是想挑戰她！」（圖／公視）

楊銘威為戲大膽「全裸」，幸好預告中有打上黑色框框，但也留下遐想空間。楊銘威表示，自己的角色要找很多「身體借過一下」的伴侶，也就是一夜情的對象，這是他有史以來最大尺度，他還自爆：「角色扮相要求走頹廢風，所以開拍之後我胖了8公斤，這應該是唯一一部不注重身材就可以演出的電視劇了吧？」

《我的婆婆》主視覺釋出。（圖／公視）

由眾多實力派演員鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、許傑輝、Darren、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、于子育、劉品言、楊小黎、林筳諭等聯合演出的《我的婆婆》將在6月6日於公視頻道播出。主視覺中暗藏玄機，製作人陳慧玲表示：「鍾欣凌與她四個孩子Darren邱凱偉、王少偉、楊銘威以及蘇晏霈的關係，從四個小孩的舉動就可以看出端倪，家人間不一定是最親密的，有時候是對彼此了解的程度還不比朋友，但這不代表對或錯，可以留給大家思考，跟著劇走就會慢慢喜歡上這些，讓人覺得可恨卻又可愛的角色。」

鍾欣凌與劇中兒孫們團圓。（圖／公視）

《我的婆婆》以誇張但又貼近你我的生活，點到的議題很多，像是親子關係、婆媳問題、女性成長的話題還有產業復興等，將這些看似嚴肅的話題，轉為以詼諧方式呈現，同時也可以感受到金鐘鬼才導演鄧安寧、金鐘常客的製作人陳慧玲以及金鐘編劇溫怡惠三個人合作的能量和製作好戲的功力，他們融合戲劇本身的創意以及加上後製的巧思，最後經由主角們在豁出去訛詐媽媽養老金、婆媳合力挽救的過程中，讓觀眾體會到「這個地方就算被搞得再爛都是我們的家，無論如何都要在失敗中習得如何把這個家變得更好」的中心概念，帶給觀眾反思和耳目一新的體驗。

黃姵嘉飾演富有正義感又不輕易屈服的女強人，總是不畏懼與婆婆鍾欣凌「槓上」。（圖／公視）

電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》故事在描述小鷗（黃姵嘉飾）在嫁入蘇家前後，公公跟老公就相繼掛掉，使她完全不得婆婆彩香（鍾欣凌飾）的歡心。而蘇林彩香（鍾欣凌飾）承受著喪夫、喪子之痛，以及家族餅店「珍賀齋」的倒閉危機，偏偏她的四個子女都不願意接家業，讓彩香決定關掉餅店並北上依靠子女們，想不到這些「不孝子們」各懷鬼胎，像詐騙集團一樣要訛詐自己的養老金，上演媽媽與子女、婆婆與媳婦間瘋狂脫序的家族戰爭。原本與彩香已是井水不犯河水的小鷗，陸續聽到蘇家兒女詐騙的誇張行徑，同情心、好勝心湧上心頭的她決定與「珍賀齋」忠誠的糕餅師傅發貴（張書偉飾）留守餅舖繼續拼下去！命運是如此的巧妙，蘇家的鬥爭能化解嗎？小鷗能助彩香一臂之力挽救母子問題嗎？「珍賀齋」還有機會起死回生「重振雄風」嗎？《我的婆婆怎麼那麼可愛》將於2020年6月6日於公視頻道播出。

（右）張書偉表示（左）黃姵嘉就是一枚小辣椒，眼神跟動作有殺氣。（圖／公視）

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(中時電子報)