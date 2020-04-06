新竹縣定古蹟關西分駐所2期員警宿舍修復工程完成，文化局日前點交由關西鎮公所營運管理，4連棟日式木造宿舍將做為藝文展演交流空間，還可讓入住的背包客，體驗舊日警察生活與內山小鎮的風情。

縣長楊文科表示，縣府推動「關西大客廳計畫」，位在街區的關西分駐所為核心，1、2期工程修復後的樣貌頗具「原汁原味」，並可串接周邊太和宮、台灣紅茶公司、錦泰茶廠、羅屋書院、樹德醫院、鄭氏祠堂等遊客必訪景點，帶動關西整體觀光旅遊發展。

文化局長田昭容表示，關西分駐所是1920年日治時期設置，整體園區包含辦公廳舍、獨棟所長宿舍、4連棟員警宿舍及眷屬宿舍，2009年公告為縣定古蹟，是新竹縣保留規模最大、最完整的警政生活空間。

園區分3期逐步推動修復活化，1期所長宿舍規畫為旅遊服務與警政生活展示體驗區，2017年修復完工開放參觀。2期員警宿舍4連棟日式建築修復後，將規畫為藝文展演交流區，也可提供住宿服務，日前已點交給公所營運管理。

關西鎮長劉德樑表示，關西分駐所1期所長宿舍完工後，即派專人辦理開放參觀及清潔維護，2期點交後將考慮委託經營，讓關西街區更加活絡。

田昭容表示，第3期辦公廳舍已完成修復設計，將規畫為文創複合型商店，總工程經費2千萬元，客委會補助1680萬元，關西分駐所總修復經費達9千萬元，僅次於北埔姜氏家廟修復經費。

(中時 )