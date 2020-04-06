竹北市某公園5日下午2時許，發生1名高中學生 遭圍毆事件，警方獲報後將受傷學生送醫，查出是感情糾紛引發，很快掌握8名嫌犯身分，通知到案說明後，全案依刑法第150條聚眾鬥毆罪及少年事件處理法函送偵辦。

有網友將這起圍毆過程PO在telegram「黑色豪門企業」群組，霸凌影片顯示，一群全身著黑色運動服少年，有持棍棒、有拿包包或用徒手猛打及用腳狠踹1名少年，造成少年頭破血流坐在地上。

警方據報趕到現場時，逞兇者已逃逸無蹤，將頭部受傷的少年送醫，包紮後傷勢並無大礙，查問得知該名高中生與另1名學生有感情糾紛，相約5日下午2點到該公園談判。

被毆學生與另1名同學赴約，另1人則夥同7人其中1名男子成年到場，談沒幾句一群人就圍毆被害人，警方追查很快掌握8名嫌犯身分，皆為同一學校的學生，訊後依刑法第150條聚眾鬥毆罪及少年事件處理法函送偵辦。

警方指出，聚眾鬥毆罪已在今年1月15日實施，依法可處6月以上5年以下有期徒刑，青少年請勿以身試法。

(中時 )